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Bağlar Belediyesi'nin yaptığı yaya yolu vatandaşların hizmetinde

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından, Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Göletli Park’ta vatandaşların dinlenme imkanı bulması için modern yaya yolu yapıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından, Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Göletli Park'ta vatandaşların dinlenme imkanı bulması için modern yaya yolu yapıldı.


Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Göletli Park'ta vatandaşların dinlenme imkanı bulması için modern yaya yolu yaptı. Rulo sbr üzerine akrilik boyalarla yenilenerek modern görüntü kazanan yaya yolunun açılışı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından gerçekleştirildi. Bin 100 metrekarelik alanı kapsayan yeni yaya yolunun Bağlar halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Beyoğlu, vatandaşlara huzurlu ve ferah bir kent görüntüsü kazandırmak için hazırladıkları projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Vatandaşlarımız hizmetin en güzelini hak ediyor. Tüm ekiplerimizle birlikte bu hizmetleri kazandırmak için çalışıyoruz. Bu güzel yaya yolunu vatandaşlarımıza kazandıran belediyemizin tüm unsurlarına teşekkür ediyorum" dedi.

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