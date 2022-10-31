Bağlar Belediyesinin yol yapım çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'da, Bağlar Belediyesinin kırsal bölgeler yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde yol yenileme, genişletme ve yeni yol açma çalışmalarını sürdürerek hizmeti vatandaşların kapısına kadar götürüyor. Batıkarakoç Mahallesi ve mezarlarında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Yarımtaş Mezrası'nda yeni yapıların inşa edildiği noktalarda üç ayrı yol çalışmasıyla toplam 1,5 kilometre yol kazandırıldı.

Aralarında emeklilerin de yer aldığı daha önce çeşitli nedenlerle buralardan ayrılan vatandaşların şimdilerde geri dönerek huzurlu vakit geçirmek gayesiyle evler inşa ettiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Biz de belediye olarak gelen talepler doğrultusunda layık oldukları hizmeti kazandırıyoruz. Bizim görevimiz vatandaşlarımızın hizmetkarı olmaktır. Karacadağ bölgesinde 36 kırsal mahallemiz var. Hepsine de aynı hassasiyetle hizmet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Vatandaşların, hizmetlerden ötürü yetkililere teşekkür ettiği kaydedildi.