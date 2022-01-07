Bağlar Belediyespor, basketbolda Diyarbakır şampiyonu

Bağlar Belediyespor genç basketbol takımı, U-14 Gençler Kategorisi'nde Diyarbakır il şampiyonu oldu.

Çift devreli oynanan ligdeki müsabakalarda tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsleme başarısını gösteren Bağlar Belediyespor'lu genç erkek basketbolcular, Diyarbakır'ı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Kadın voleybol takımının ikinci maratonu başlıyor

Bağlar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ilk kez mücadele ettiği 2. Lig'de sezonun ikinci yarısına bu hafta sahasında yapacağı maçla başlayacak. Sezonun ilk yarısını 12 puanla üçüncü sırada tamamlayan Bağlar Belediyespor, 9 Ocak Pazar günü saat 13.00'da Bağlar Belediyesi Spor Salonu'nda başlayacak müsabakada Lice Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek.

2. Lig 15.Grup'ta ilk 2 sıradaki takımlar play-off'a kalırken, son sıradaki takım ise küme düşecek.