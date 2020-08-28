Bağlar Belediyespor Ekrem Üşen ile yola devam kararı aldı

Kulüp Başkanı Ferit Tutşi ile bir araya gelen Üşen ile devam kararı alındı. İstikrardan yana olduklarını belirten Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Tutşi, “Ekrem hocamız görev yaptığı 5 sezon içerisinde başarılı işlere imza attı. Biz de istikrardan yana olmak adına hocamızla yola devam etmeyi uygun bulduk. Birlikte mücadele ederek başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Teknik sorumlu Ekrem Üşen ise Bağlar Belediyesporu kendi evi olarak gördüğünü ifade ederek devam kararı alınmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Üşen, “Başarılı olduğumuz ve kendi yuvamız olarak gördüğümüz kulübümüzde yola devam edeceğimiz için mutluyuz” diye konuştu.