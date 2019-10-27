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Bağlar Belediyespor engel tanımıyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.

Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor'un zirve yürüyüşü devam ediyor. Diyarbakır ekibi, 6. hafta maçında Patnos 04Spor'u 2-0 yenerek 13 puanla ikinci sıraya yükseldi.


Sarı-mavili takım, Seyrantepe Spor Tesisleri'nde konuk ettiği Ağrı temsilcisi Patnos 04Spor'u her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Bağlar Belediyespor'u üst üste ikinci ve toplamda da bu sezon 4. galibiyete taşıyan goller 3. dakikada Serkan Gül ve 55. dakikada Burak Halil'den geldi.


Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet,1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 13 puan toplayan Bağlar Belediyespor, haftayı ikinci sırada tamamladı. Dün Siirt Özel İdarespor'a deplasmanda 5-1 yenilen Diyarbakır'ın BAL 1. Grup'taki diğer temsilcisi Bismil 21Spor ise haftayı 7 puanla tamamladı.

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