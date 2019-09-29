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Bağlar Belediyespor farklı kazandı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.

Grup takımlarından Bağlar Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor'u evinde 5-0'lık sonuçla mağlup etti.


Sezonun ilk hafta maçında deplasmanda Bismil 21 Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kalan Bağlar Belediyespor, galibiyetle ikinci haftada tanıştı. Baskılı oynayarak net gol pozisyonlarından yararlanamadığı ilk 45 dakikayı 0-0 tamamlayan Bağlar Belediyespor ikinci yarıda rakibine gol yağdırdı. Bağlar Belediyespor'un başarılı futbolcularından Ahmet Eriğ, 49, 52 ve 55.dakikalarda rakip ağları 3 kez havalandırarak takımını 3-0 öne geçirirken, 65 ve 76. dakikalarda sahneye çıkan Mehmet Şirin kaydettiği 2 golle maçın skorunu tayin etti.

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