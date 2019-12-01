İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağlar Belediyespor farklı kazandı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.

Grup'ta zirve mücadelesi veren Bağlar Belediyespor, kendisi gibi iddialı olan Dersimspor'u 3-0 yenerek önemli bir engeli aştı.


Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan maçta etkili bir futbol ortaya koyan Sarı-Mavili takım Serkan Gül,Burak Halil ve Murat Güneş'in golleriyle galibiyete ulaşarak puanını 22'ye çıkardı ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Diyarbakır'ın diğer temsilcisi Bismil 21Spor ise deplasmanda lider Mardin Büyükşehir Başakspor'a 3-1 yenilmekten kurtulamadı.


Beyoğlu'ndan ziyaret


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediyespor futbol alt yapısını ziyaret ederek genç futbolcuların idmanını izledi, sohbet etti ve çalışmalar hakkında teknik heyetten bilgi aldı. Genç futbolcularla resim çeken Beyoğlu, gençlerin sağlıklı koşullarda spor yapabilmesi için imkan oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.