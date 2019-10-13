Bağlar Belediyespor fırsat tepti

Grup'ta haftaya 7 puanla ikinci sırada giren Bağlar Belediyespor, 4. hafta karşılaşmasında Mardin Büyükşehir Başakspor'a 1-0 yenilerek ilk yenilgisini aldı ve liderliğe yükselme fırsatını değerlendiremedi.

Diyarbakır Seyrantepe Spor Tesisleri'nde oynanan maçın 5. dakikasında Mardin ekibi Murat Kürüm'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra önemli gol pozisyonları bulan ve iki şutu direkten dönen Bağlar Belediyespor aradığı golü bir türlü bulamayınca sahadan yenilgiyle ayrılmak zorunda kaldı.