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Bağlar Belediyespor fırsat tepti

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.

Grup'ta haftaya 7 puanla ikinci sırada giren Bağlar Belediyespor, 4. hafta karşılaşmasında Mardin Büyükşehir Başakspor'a 1-0 yenilerek ilk yenilgisini aldı ve liderliğe yükselme fırsatını değerlendiremedi.


Diyarbakır Seyrantepe Spor Tesisleri'nde oynanan maçın 5. dakikasında Mardin ekibi Murat Kürüm'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra önemli gol pozisyonları bulan ve iki şutu direkten dönen Bağlar Belediyespor aradığı golü bir türlü bulamayınca sahadan yenilgiyle ayrılmak zorunda kaldı.

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