Bağlar Belediyespor futbolcu fabrikası gibi hizmet veriyor

Diyarbakır'da son yıllarda gençlerin futbola kazandırılmasına verdiği önemle dikkat çeken Bağlar Belediyespor, yaptığı atılımlarla bölgedeki çocukların umudu haline geldi. Bağlar Belediyespor'un U14 genç futbol takımı tek devreli oynanan ligde şampiyonluğa ulaştı.

Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Ferit Tutşi, kısa zamanda önemli işler başardıklarını dile getirerek, ”BAL Ligi'nde kendi kentinin sporcularından oluşan kadroyla mücadele eden ve başarı yakalayan tek takımız. Aynı başarıyı gençler düzeyindeki liglerde de yakalıyoruz. Hedefimiz burayı futbolcu fabrikasına dönüştürmektir. Bu başarıda en büyük pay her konuda gençlerin yanında olan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nundur.” diye konuştu.

Gençlere verilen önem başarı getirdi

Bağlar Belediyespor, alt yapı ve gençlere yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde dışarıdan transfer yapmadan kendi bölgesindeki oyunculardan oluşan kadroyla mücadele ederek başarılı olmasıyla öne çıkan Bağlar Belediyespor, gençlerin umudu haline gelerek büyük ilgi görmeye ve başarılı sonuçlar elde etmeye başladı. Bağlar Belediyespor U14 takımı ilk kez katıldığı Diyarbakır 14 Yaş Altı Gençler Futbol Ligi'nde averajla mutlu sona ulaştı. Kulübün diğer alt yapı kategorilerinde de yapılanma içerisine girerek iddialı olduğu ifade edildi.

"Gençlerin önünü açmak istiyoruz"

Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Ferit Tutşi, bölgenin çocuklarına önem vererek futbolcu fabrikası haline gelmeyi amaçladıklarını söyledi. U14 takımının önemli bir başarıya imza attığını belirten Başkan Tutşi, ”Gençlerimiz haklı bir başarı elde etti. Emeği geçen teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bunu bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. İnşallah diğer kategorilerde bunun devamını getireceğiz. Gençlerin önünü açmak istiyoruz. Hayalimiz burayı futbolcu fabrikasına dönüştürmek, gençlerin umudu haline getirmektir. Bu yolda gerek tesisleşme gerekse alt yapı bazında çalışmalarımız var. Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nun gençliğe ve spora önem vermesi bizim işimizi kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.