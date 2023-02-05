Bağlar Belediyespor galibiyeti koruyamadı

Grup'ta 15. hafta maçında deplasmanda Batman 72 Belediyespor'la karşılaşan Bağlar Belediyespor, 1-0 yenik durumdan kurtularak 2-1 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kaldı.

Grup'ta 15. hafta maçında Bağlar Belediyespor, Batman virajında 2 puandan oldu. Ev sahibi ekip maça iyi başlayarak 6. dakikada Yusuf Bulundu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Daha sonra oyuna ortak olan Bağlar Belediyesi, önce 17. dakikada Azad Baran'ın asistinde topu ağlara yollayan Hasan Malaman'ın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. İlk 45 dakikanın son saniyelerinde bu kez Hasan Malaman asist yaptı, Uğur Yöntürk takımını 2-1 öne geçirdi. İkinci yarının ilk dakikalarında Batman 72 Belediyespor, Emin Ertaş'la skoru eşitledi.

23 puana yükseldi

Son dakikalarda rakip kaleye yüklenen Bağlar Belediyespor, galibiyet golünü bulamayınca mücadeleden 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Puanını 23'e çıkaran Bağlar Belediyespor, gelecek hafta 12 Şubat pazar günü Diyarbakır'da Şırnak İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.