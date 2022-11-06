Bağlar Belediyespor, haftayı galibiyetle kapattı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nin 6. haftasında Diyarbakır Seyrantepe Spor Tesisleri'nde Van Gölü Sportif Faaliyetler'i konuk eden Bağlar Belediyespor, Mahsum Döker ve Azad Baran'ın golleriyle rakibini 2-0 yenerek puanını 11'e yükseltti.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta üst sıralara yükselmek için mücadele eden Bağlar Belediyespor, ligdeki üçüncü galibiyetine Van Gölü Sportif Faaliyetler karşısında ulaştı.

Maça iyi başlayan ve 90 dakika boyunca etkili bir futbol ortaya koyan Bağlar Belediyespor, 22. dakikada sahne alan Mahsum Döker'in golüyle öne geçerek ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı. 82. dakikada bu kez Azad Baran, fileleri havalandırarak skoru ilan etti. (2-0)

Bu sezon ilk kez kendi sahasında galibiyet elde eden Bağlar Belediyespor, bu sonuçla haftayı 11 puanla 7.sırada tamamladı.