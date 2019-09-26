Bağlar Belediyespor karate takımı uluslararası turnuvaya katılacak

Bağlar Belediyespor Kulübü kadın karate takımı, 26-29 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak Uluslararası Turkish Open Şampiyonası'na katılacak. Antrenör Mehmet Yazar yönetimindeki kafile bin 800 sporcunun katılması beklenen şampiyonadan başarılı sonuçlarla dönmeyi hedefliyor.

Diyarbakır Bağlar Belediyespor Kulübü kadın karate takımı,Türkiye Karate Federasyonu'nun ev sahipliği ve organizasyonuyla 26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Türkiye ‘Uluslararası Turkish Open Şampiyonası'na katılmak üzere İstanbul'a gitti. Türkiye'den ve yurt dışından bin 800'e yakın sporcu ile kulüplerin katılımı ile gerçekleşmesi beklenen şampiyonada minik, yıldız, ümit, genç, büyükler ve vateranlar ferdi ve takım kata-kumite kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

Antrenör Mehmet Yazar yönetiminde müsabakalarda ter dökecek olan Bağlar Belediyespor, karate takımı şampiyonadan başarılı sonuçlarla dönmeyi hedefliyor.