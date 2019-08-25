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Bağlar Belediyespor karatede başarılara doymuyor

Bağlar Belediyespor karate takımı sporcuları Rize’de yapılan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda gümüş madalya sahibi olurken 2.

Bağlar Belediyespor karate takımı sporcuları Rize'de yapılan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya sahibi olurken 2.'lik kupasını da Diyarbakır'a kazandırdı.


Bağlar Belediyespor karate takımı büyük bir başarıya daha imza attı. Bu yıl Rize'de düzenlenen Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda 12 ülkeden 2 bine yakın sporcunun katıldığı yarışmaya Bağlar Belediyespor damgasını vurdu. Bağlar Belediyespor karate takımı, Gürcistan, Azarbeycan, Kazakistan, İran, Ukrayna, Almanya gibi ülkelerin milli takımlarının da yarıştığı şampiyonada gümüş madalya kazandı.


Şampiyonda ikincilik kupasını da Bağlar Belediyespor Karate Kulübü'ne kazandıran Sena Kızılaslan ve Zeynep Akçakmak şampiyonada göz dolduran sporcuları oldu. Başarılı bir şekilde Diyarbakır'ı temsil eden Bağlar Belediyespor karate takımında Sena Kızılaslan ve Zeynep Akçakmak'ın yanı sıra İrem Nur Yazar, Ece Erdoğan, Hatun Tek ve Öykü İbiloğlu da mücadele eden sporcular arasında yer aldı.

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