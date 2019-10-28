Bağlar Belediyespor karatede Cumhuriyet Kupasına damga vurdu

yıl dönümü nedeniyle Ankara'da yapılan Cumhuriyet Kupası Karate Turnuvası'nda üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonaya 11 sporcu ile katılan Bağlar Belediyespor, ferdi klasmanda da 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Karate Turnuvası'nda Bağlar Belediyespor damga vurdu. 21 ilden 41 kulüp ve 700 sporcunun katıldığı şampiyonada Bağlar Belediyespor hem takım halinde hem de ferdi kategorilerde önemli başarılar elde etti. Ümit genç ve 21 yaş aş altı milli sporcuların ter döktüğü müsabakalar kıran kırana geçti. Katılımların yoğun olduğu, aynı zamanda kaliteli ve elit sporcuların mücadele ettiği müsabakalarda Bağlar Belediyesporlu sporcular başarılı bir performans ortaya koydu. Takım halinde üçüncü olan Bağlar Belediyespor, ferdi kategorilerde de 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkan Merdoğlu'ndan kutlama

Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Haşim Merdoğlu, elde edilen başarıları anlamlı bulduklarını dile getirerek sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Merdoğlu, “Mütevazi imkanlarımıza rağmen maddi ve manevi olarak her koşulda spora ve sporculara gerekli desteği sağlıyoruz. Onlar da yurt içinde ve uluslararası yarışmalarda başarılı olarak bizleri ve kentimizi başarıyla temsil ediyor. Cumhuriyet Kupasında elde edilen başarı bizim için anlam yüklüdür. Antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyoruz” dedi.