Bağlar Belediyespor sezona hazır

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2019-2020 sezonu için Nevşehir'de gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamlayan Bağlar Belediyespor, gelecek hafta Bismil 21Spor'la deplasmanda yapacağı maçı düşünmeye başladı.

BAL 1.Grup'ta Diyarbakır'ı temsil edecek olan Bağlar Belediyespor, sezon öncesi hazırlık çalışmalarını tamamlayarak ligi beklemeye başladı. Diyarbakır'da başladığı ilk etap çalışmalarının ardında iki haftalık kamp için Nevşehir'e giden sarı-mavili takım, burada hem güç depoladı hem de hazırlık maçları yaparak eksiklerini gidermeye çalıştı. 6 hazırlık maçı yapan Bağlar Belediyespor, 4 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Haşim Merdoğlu, iyi bir takım oluşturduklarını ifade ederek, takıma olan güvenini dile getirdi. Merdoğlu, “Her alanda olduğu gibi sporda da başarılı olmak istiyoruz. Birçok spor branşına aktif olarak destek veriyoruz. Gençleri spora kanalize etmek en önemli amaçlarımızdan biridir. Futbol takımımız iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Kulüp yönetimi olarak gerekli imkanları sağlamaya çalıştık. Birbirleriyle uyum içinde çalışan teknik heyetimiz ve futbolcu kadromuz inanıyorum ki bizlere başarılı bir sezon yaşatacaktır. Hedefimiz ligi üst sıralarda bitirmektir” dedi.

Hedef zirve yarışı içinde olmak

Kampın ardından kente dönen Bağlar Belediyespor, 22 Eylül'de başlayacak ligin ilk haftasında Bismil 21Spor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bağlar Belediyespor teknik sorumlusu Ekrem Üşen, genç ve yetenekli oyunculardan oluşan bir kadroyla sezona hazırlandıklarına dikkat çekerek zirve yarışı içinde olmayı hedeflediklerini söyledi. Geçen sezonki kadronun iskeletini koruyarak takviyeler yaptıklarına dikkat çeken Üşen, “Yakından takip ettiğimiz 8 oyuncu transfer ederek mevcut kadromuzu güçlendirdik. Futbolda başarı için istikrar çok önemlidir, biz de yönetimimizle beraber u doğrultuda çalışmalar gerçekleştirdik. Çok huzurlu ve uyum bir şekilde sezona hazırlandık. Bu ortamı sağlayan belediye ve kulüp yönetimimize teşekkür ediyoruz. Kulübümüzdeki huzurlu çalışma ortamı bir çok profesyonel kulüpte yok diyebilirim. İnşallah başarılı bir sezon geçirerek bu ilgiye karşılık veririz. Bunu başaracak gücümüz var takım olarak. Ligin belki de en zor grubundayız. Büyük bütçeleri olan, beklentileri yüksek takımlar var. Tabi ki başarılı olmak kolay olmayacak. Biz diğer takımlar gibi ille de şampiyon olacağız demiyoruz. Ama onlara karşı pes edecek değiliz. Geçen yıllara göre çıtamızı yükseltmiş olacağız ve inşallah zirve yarışının içinde yer alan bir takım olacağız. Kadromuzu tamamladık önemli ölçüde ama kadro genişliği için 1-2 oyuncu daha alabiliriz. İlk hafta maçında kentimizin diğer temsilcisi Bismil 21 Spor'la karşılaşacağız. Rakibimiz sıkıntılı bir süreç yaşamış olsa da kolay maç olmayacağını düşünüyoruz. Bismil, futbolu seven ve bu lige çıkmak için çok emek vermiş olan bir ilçemizdir. İnşallah onlar da başarılı bir sezon geçirir. Fakat biz doğal olarak önce kendimizi düşünüyoruz, kazanarak lige başlamak istiyoruz” diye konuştu.