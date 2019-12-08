Bağlar Belediyespor son dakikalarda yıkıldı

Grup 'ta yer alan Diyarbakır temsilcilerinden Bağlar Belediyespor, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Siirt Özel Idarespor'a 1-0 yenildi.

Çekişmeli geçen maçta ev sahibi ekibi 3 puana taşıyan golü 84. dakikada Devran Çamurdaş kaydetti.

Bu sonuçla Siirt ekibi puanını 28'e çıkarırken, Bağlar Belediyespor 22 puanda kaldı.

Bu grupta mücadele eden Diyarbakır'ın diğer temsilcisi Bismil 21spor ise sahasında Muş Menderesspor'u 3-2 yenerek puanını 16'ya çıkardı.