İhlas Haber Ajansı

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Bağlar Belediyespor tek golle galibiyete uzandı

Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 1.

Grup'ta sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Diyarbakır temsilcisi Erganispor ile karşı karşıya gelen Bağlar Belediyespor, 3 puanın sahibi oldu.


Seyrantepe Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. İkinci devreye etkili bir oyun ortaya koyan Bağlar Belediyespor, aradığı golü 70. dakikada buldu. Deneyimli savunma oyuncusu Oktay Özen, kaydettiği golle takımını öne geçirdi.


Maçta başka gol olmayınca sahadan 1-0 galip ayrılan Bağlar Belediyespor, puanını 22'ye çıkardı.


Erganispor ise 8 puanda kaldı.


Bağlar Belediyespor, gelecek hafta deplasmanda Batman 72 Belediyespor'la, Erganispor ise sahasında Yeşil Vartospor'la karşılaşacak.

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