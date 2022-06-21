Bağlar Belediyespor yetiştiriyor, profesyonel ligler kapıyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde son yıllarda gösterdiği çıkışla spor kamuoyunun takdirini kazanan Bağlar Belediyespor'dan her yıl birçok genç futbolcu profesyonel liglere transfer olarak hayallerini gerçekleştiriyor.

Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla göz dolduran Faruk Kaya, 3.Lig ekibi Bursa Yıldırımspor'a transfer olurken, bazı oyuncuların da 2.Lig ve 3.Lig temsilcileriyle anlaşmak üzere olduğu bilgisi verildi. Teknik sorumlu Cihan Çetin, Bağlar Belediyespor'un bölge kulüplerine örnek olan başarılı stratejisinin mimarının gençlere büyük önem veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu olduğunu söyledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun direktifiyle son yıllarda vizyon değişikliğine giderek transfere kaynak harcamak yerine tamamı bölgedeki oyunculardan oluşan kadro yapılanmasına giderek kamuoyunun takdirini kazanan bir strateji izleyen Bağlar Belediyespor, bir yandan şampiyonluk yarışı içerisinde yer alırken, diğer yandan bir çok oyuncunun önünü açarak profesyonel liglere kazandırdı. Son üç sezonda da şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda yer alan Diyarbakır temsilcisinde şu ana kadar 5 genç futbolcu profesyonel lig takımlarına transfer oldu.

Teknik sorumlu Ekrem Üşen döneminde yaşanan başarılı süreç geçen sezon göreve gelen teknik sorumlu Cihan Çetin'le devam etti. Geçen sezon 16 maçta takıma 10 gol ve 5 asistlik katkı yapan 21 yaşındaki Faruk Kaya, 3.Lig ekibi Bursa Yıldırımspor'a transfer oldu.

"Üst liglere gitmek isteyen kimsenin önünü kapatmıyoruz”

Bağlar Belediyespor teknik sorumlusu Cihan Çetin, 3 oyuncularının daha 2.Lig ve 3.Lig ekipleriyle anlaşmak üzere olduğunu söyledi. Bağlar Belediyespor'un herkese örnek olan bir kadro yapılanmasını başarıyla gerçekleştirdiğini anlatan Çetin, “Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu bu doğru stratejinin mimarıdır. Bölgedeki gençlerin önünü açıyor. Genç oyuncular burada hem kendilerini gösteriyor, hem de üst liglere transfer olma imkanına kavuşuyor. Sportif anlamda da başarılı oluyoruz. Bunu geçen sezon elde ettiğimiz çıkışla gösterdik. Bizden önce görev alan Ekrem Üşen hocamız da bunu başardı. Bu sezon bir oyuncumuz 3.Lig'e gitti. 3 oyuncumuz daha 2.Lig ve 3.Lig takımlarıyla anlaşmak üzere. Kulübümüzün gençlere bir diğer önemli katkısı ise üst liglere gitmek isteyen kimsenin önünü kapatmıyoruz” dedi.

Teknik sorumlu Cihan Çetin, ”Bölgemizde müthiş bir yetenek potansiyeli var. İmkan ve şans verildiğinde çok başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu yıl da inşallah yeni yetenekleri keşfedip yolumuza devam edeceğiz” İfadelerine yer verdi.

Hedef yeni yetenekler

Bağlar Belediyespor'un yeni sezondaki hedefi de yine bölge gençlerine imkan tanıyarak önlerini açmak. 25 Haziran'a kadar devam edecek futbolcu seçmeleri başlarken, 2000,2001,2002, 2003 ve 2004 doğumlu futbolcuların katılacağı çalışmalarda teknik heyet iyi bir taramayla gelecek vaat eden isimleri kadroya dahil etmek istiyor.