Bağlar Belediyespor'da hedef 3 puan

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde yer alan Bağlar Belediyespor, pazar günü deplasmanda Bismil 21 Sportif Faaliyetler ile yapacağı 2019-2020 sezonu ilk hafta maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Başarılı bir sezon öncesi hazırlık dönemi ve kamp programı geçiren sarı-mavili takım, Bismil 21 Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yarın hafif ter idmanı yapacak olan Bağlar Belediyespor, Pazar sabahı Bismil'e gidecek. Takımın yaptığı antrenmanı ziyaret eden Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Haşim Merdoğlu ve yönetim kurulu üyeleri takıma tatlı ikram ederek başarı dileğinde bulundu.

Başkan Merdoğlu'ndan centilmenlik mesajı

Teknik sorumlu Ekrem Üşen ve futbolcularla görüşüp takımın son durumu hakkında bilgi alan Başkan Merdoğlu, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Mücadele edeceğimiz 1. Grup şampiyonluğu hedefleyen çok sayıda takımın yer aldığı zorlu bir grup olarak görünüyor. Ama biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. Ekibimizin bu gücü ve inancı var. Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i yenip lige iyi başlamak istiyoruz. Fakat bizim için hepsinden önemli olan Diyarbakır'a ve iki camiaya yakışan bir atmosferde geçmesidir. Hak edenin kazanacağı centilmence bir maç olsun. Bu vesile ile hem kendi takımımıza hem de güzide ilçemiz Bismil'e başarılar diliyoruz" dedi.