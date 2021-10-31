Bağlar Belediyespordan çifte galibiyetli başlangıç

Diyarbakır Bağlar Belediyespor'un erkek futbol ve kadın voleybol takımları, 2021-2022 sezonuna galibiyetiyle başladı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden Sarı-Mavili kulübün futbol takımı, ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Silvan Belediyespor'u Faruk Kaya (2) ve İrfan Haluk İldiz'in golleriyle 3-2 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı.

Kadın voleybol set vermedi

İlk kez 2. Lig'de mücadele eden kadın voleybol takımı ise deplasmanda Lice Gençlikspor'u rakibine set vermeden 25-15, 25-18 ve 25-23 sonuçlarıyla 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.