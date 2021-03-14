Bağlar Belediyespor'dan transfer harekatı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi için hazırlıklarını Diyarbakır'da teknik sorumlu Ekrem Üşen nezaretinde sürdüren Bağlar Belediyespor, geçen sezonki kadrosunun iskeletini koruyup 10 takviye yaptı. Takımın idmanını yöneticilerle beraber ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla görüşen Kulüp Başkanı Ferit Tutşi, başarılı olacaklarına olan inancını dile getirdi. Tutşi, "Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nun desteğini hissederek oluşturduğumuz genç ve dinamik ekiple ligde çok ses getireceğiz. Şu ana kadar 10 transfer yaptık, bazı mevkilere 2-3 takviye daha yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Kendi bütçemize göre hareket ederek genç, dinamik ve gelecek vaat eden transferler yaptık. Hocamızla beraber bu konuda doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Birkaç transfer daha yapacağız. Bu ekip inşallah ligin tozunu atacak, hem bizi hem kentimizi sevindiren başarılı sonuçlara imza atacak, buna olan inancımız tamdır" dedi.