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Bağlar Belediyespor'un deplasmanda çifte galibiyetli haftası

Bağlar Belediyespor’un futbol ve voleybol takımları deplasmanda oynadıkları maçları kazanarak çifte galibiyete imza attı.

Bağlar Belediyespor'un futbol ve voleybol takımları deplasmanda oynadıkları maçları kazanarak çifte galibiyete imza attı.


Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor, deplasmanda 1955 Batman Belediyespor'u 1-0 yenerek üçüncü haftada üçüncü galibiyete imza atarak puanını 9'a çıkardı. Bağlar Belediyespor'u 3 puana taşıyan golü 15. dakikada İrfan Haluk İldiz kaydetti. Bağlar Belediyespor, 4. hafta maçında 21 Kasım Pazar günü Diyarbakırspor ile karşı karşıya gelecek.



Kadın Voleybol takımı Mardin'de farklı kazandı


2. Lig'de mücadele eden Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımı, üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Yeni Mardin'i rakibine set vermeden 3-0 mağlup etti. Bağlar Belediyespor, 25-22, 25-22 ve 25-14 set sonuçlarıyla galibiyete ulaştı.

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