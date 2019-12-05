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Bağlar Belediyespor'un gençleri Diyarbakır'ı temsil edecek

Bağlar Belediyespor U19 genç futbol takımı, Diyarbakır ikincisi olarak Türkiye şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.

Play-Off maçlarının tamamlanmasına bir hafta kala ilk iki takım arasında yer almayı garantileyen sarı-mavili takım oynadığı 11 maçta da yenilmedi.


Bağlar Belediyespor'un gençleri Diyarbakır ikincisi olup Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Bağlar Belediyespor U19 genç futbol takımı, oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilmezken, 4 takımlı Play-Off Grubu'nda bitime bir hafta kala ilk iki takım arasında yer almayı garantiledi.


Play-Off'taki ilk iki maçında Yolspor'u 1-0 ve Yenişehir Harbişspor'u 4-1 mağlup eden Bağlar Belediyespor, son hafta öncesinde Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Son maçında DSİ Spor'la karşı karşıya gelecek olan sarı-mavili takım, mayıs ayında TFF tarafından organize edilecek Türkiye şampiyonası 1. kademe maçlarında Diyarbakır'ı temsil edecek.

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