Bağlar İlçe Belediye Başkan Beyoğlu, 2 ayda gençlere spor tesisi yaptırdı

Tesisin açılışını gerçekleştiren Başkan Beyoğlu,"Bu güzel yürekli çocuklarımız için gece gündüz çalışarak hizmet edersek yine de az gelir" dedi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçe belediyesi, ilçenin bir çok noktasına vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek mini ve göz kamaştıran spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Bağcılar Mahallesi Diyala Parkı yakınlarında bulunan belediyeye ait atıl durumdaki arsa Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun çevrede yaşayan çocuk ve gençlere sözü üzerine kısa zamanda güzel görüntülere sahne olan spor tesisi haline getirildi. Böylece çocuklar, burada basketbol ve voleybolun yanı sıra minyatür alanda futbol oynayıp eğlenceli zaman geçirebilecek.

Eşi Dürdane Beyoğlu ve AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ile birlikte tesisin son halini inceleyerek gençlerin hizmetine sunan Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gençlerin teşekkür mesajlarıyla karşılaştı ve onlarla bir süre sohbet etti.

Amaçlarının ilçenin her bölgesinde çocuk ve gençlerin spor yapabileceği alanlar kazandırmak olduğunun altını çizen Başkan Beyoğlu, "Bu güzel ve mini tesisi kısa zamanda tamamlayarak hizmete sunduk. Çocuklarımıza iyi vakit geçirebilecekleri tesisleri bundan sonra inşallah her yerde görebileceksiniz" dedi.

Semt sakinleri, önemli bir ihtiyacı karşılayan spor tesisinin kazandırılması nedeniyle Başkan Beyoğlu için teşekkür pankartı astı.