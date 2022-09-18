Bağlar ilçesinde 13 caddenin açılışı yapıldı

Vali Su, Ersin Tatar Parkı'nda yapılan törende yaptığı konuşmada, ülkenin her yerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da her alanda kamu hizmetlerinin son sürat devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin farklı alanlarda büyük yatırımları hayata geçirdiğine dikkati çeken Vali Su, Büyükşehir Belediyesi olarak Diyarbakır'da 70 kilometreden fazla sıcak karışımlı bütümlü asfaltın yapım aşamasını bitirdiklerini söyledi. Vali Su, “İlimiz genelinde 2022-2023 programı çerçevesinde 2 bin 400 kilometre sathi kaplama asfalt yapıyoruz. Bu sene Allah izin verirse 1500 kilometresini bitirmiş olacağız. Bu yol buradan Edirne'ye gider gelir. 300 bin metrekare, kilitli parke yapıyoruz. 300 kilometre stabilize yol yapıyoruz” dedi.

Kentte tüm sektörlerde önemli projelerin olduğunu vurgulayan Vali Su, “2021-2022 yılı eğitim yatırımlarımızın toplam tutarı 3,5 milyar lira, 199 proje. Bitenler, ihalesi yapılıp şu anda inşaatı devam edenler, ihale, projelendirme aşamasında olanlar. Altyapı, üstyapı parklar, Millet bahçeleri bunların her birini yapıyoruz.” diye konuştu.

“22 bin çocuk sporla buluştu”

Öğrencilere yönelik birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Vali Su, şunları aktardı:

“Sadece şu yaz tatilinde 22 bin yavrumuzu Büyükşehir Belediyesi olarak sporla buluşturduk. Yüzme öğrettik. Basketbol, voleybol, atletizm, sporun her dalında çocuklarımıza hizmet verdik. 10 bin yavrumuza Bilgievlerimiz de, Akademi Liseleri'mizde üniversiteye, liselere hazırlanma ve eksik olan derslerini tamamlama yönünde kurslar verdik. Yaklaşık 70 bin civarında çocuğumuzu bu yaz tatilinde camilerimizde Kur'an-ı Kerim ile buluşturduk. Elazığ'da kampımız var. Orada da her hafta 120 çocuğumuzu kampa aldık. Onlara yüzme ve birçok aktiviteleri gerçekleştirdik.”

İlçelerde park, bahçe, otogar, köprü kanalizasyon, su, sondaj gibi hizmetleri vatandaşa sunduklarını kaydeden Vali Su, “Bizim mottomuz, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Cumhurbaşkanımız bizi buraya vatandaşlarımıza hizmet için gönderdi. Vatandaşımıza hizmetkar olmaya geldik. İlin Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan vekili olarak yine tüm kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, müdürlerimiz herkes vatandaşımıza hizmet için buradayız. Vatandaşımızın mutluluğu için buradayız. Tüm kurum ve kuruluşlarımız 7gün 24 saat çalışma içerisinde. Her biri kendi alanında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 20 yıldır burada yerel yönetimlerin yapmadığı icraatları biz 3-4 yılda hallediyoruz, halletmeye çalışıyoruz” İfadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesinin kesildiği programa, AK Parti Milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve vatandaşlar katıldı.