Bağlar Kaymakamına ‘Üstün Hizmet' ödülü

Diyarbakır'ın Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İçişleri Bakanlığı tarafından “Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca düzenlenen 10 Ocak İdareciler Günü'nde Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik'e “Üstün Hizmet Ödülü” verildi. Ödülünü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törende alan Kaymakam Pendik, duygu dolu anlar yaşadı.

10 Kasım 2016'da makamına konulan bombanın patlatılması sonucu şehit olan Mardin'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün ismini taşıyan “Üstün Hizmet” ödülünü almaya hak kazanan Pendik'in bu ödüle layık görülmesi görev yaptığı Bağlar'da sevinçle karşılandı.

2022 yılının Ağustos ayında göreve başlayan Kaymakam Pendik'in, yaptığı hizmetler ve halkın gönlünü kazanmaya yönelik çalışmalarıyla bu ödülü sonuna kadar hak ettiğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, birlikte Bağlar halkına hizmet etmekten kıvanç duyduklarını söyledi.