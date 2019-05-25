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Bağlar Kaymakamlığından muhtaç ailelere elbise yardımı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde (ADEM) yardıma muhtaç vatandaşlara elbise yardımı yapılıyor .

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde (ADEM) yardıma muhtaç vatandaşlara elbise yardımı yapılıyor .


Bağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Fırat Batmaz, evinde kullanmadığı elbiseleri getiren vatandaşlardan bunları alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttıklarını söyledi. Batmaz, "Evinde kullanmadığı giysileri olan vatandaşlar bize bu kıyafetleri getiriyor, bizde onları sergileyip ihtiyaç sahibi ailelere veriyoruz. Buradan şu duyuruyu yapmak istiyoruz; Bağlar Kaymakamlığı arkasında bulunan Beyaz Tebeşir İlkokulu içerisindeki ADEM'e vatandaşlarınız evde kullanmadıkları kıyafetlerini getirip bırakabilirler. Bizde bu kıyafetleri ADEM'de bulunan mağazamızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza veriyoruz" dedi.

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