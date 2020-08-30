Bağlar, pandemi sürecinde metruk yapılardan temizlendi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, pandemi sürecinde 8 mahalledeki 40 harabe ve metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi. Madde bağımlısı gençler ve suç çetelerinin yuvası haline gelen yapıların temizlenmesi sonrasında vatandaşlar rahat nefes aldı.

Diyarbakır'da zamanında yapılan ihmaller ve şehir planlamasındaki hatalar yüzünden imarsız yapıların en fazla bulunduğu bölge haline gelen eski Bağlar bölgesinde kaçak yapılaşma ve harabe yapılarla mücadele pandemi sürecinde de devam ediyor. Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen emniyet birimlerinin yaptığı tespitler ve hazırladığı raporlar sonrasında çalışma başlatan Bağlar Belediyesi, 8 mahallede sahipleri tarafından terk edildikleri için zamanla kullanılamaz hale gelerek madde bağımlısı gençler ve suç gruplarının yuvasına dönüşen 40 metruk yapıyı ortadan kaldırarak temizledi.

Alipınar, Fatih, Körhat, Kaynartepe, Mevlana Halit, Muradiye, Şeyh Şamil ve Yunus Emre mahallelerinde aralarında 30 yıllık binaların da olduğu harabe yuvalardan geriye temiz alanlar kaldı. Çevrede yaşayan vatandaşlar, bu yapıları mesken tutan suç gruplarından dolayı huzursuz olduklarını dile getirerek yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar'da imarsız ve plansız yapılanmaya izin vermeyeceklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Suç grupları ve kötü alışkanlıkları olan gençlerin meskeni haline gelen yapıları temizleyerek vatandaşlarımız için huzur alanları haline getireceğiz” dedi.