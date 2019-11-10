Bağlar parklarında çevreci araçlarla temizlik dönemi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kent genelindeki dinlenme parkları, meydan ve yürüyüş yollarında yüzde 100'ü elektrikli çevreye duyarlı araçlarla temizlik yapmaya başladı.

Bağlar Belediyesi, ilçedeki temizlik sorununu çözmek ve vatandaşlara huzurlu yaşam alanları oluşturmak için önemli bir hamleyi daha hayata geçirdi. İlçe genelindeki dinlenme parkları, meydanlar ve kapalı yürüyüş yollarında kullanılmak üzere yüzde yüz elektrikle çalışan 6 modern araç belediyenin temizlik araçları filosuna dahil edilerek temizlik çalışmalarında yeni bir dönem başlatıldı. Çevreye duyarlı olan vakumlu araçların emisyon sorunu olmadığı için hem çevreye karşı olan hassasiyet korunmuş oluyor hem de parke taşları aşınmadan ve yıpratılmadan temizlik çalışmaları yapılarak yollar konforlu ve modern bir görüntüye kavuşturuluyor.

İlk çalışma Göletli Park'ta başlatıldı

Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi'nin kontrolünde test çalışmaları tamamlanan araçlar, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Araçlarla ilk çalışmalar, kentin en işlek yaşam alanlarından olan Göletli Park'ta başlatıldı. Araçların skorboard bölümünde yer alan “yere çöp ve izmarit atmayın” yazılarıyla da aynı zamanda vatandaşlar arasında çevre bilinci oluşturulması amaçlanıyor.

“Halka hizmeti hakka hizmet olarak görmekteyiz”

Bağlar halkına hak ettiği huzurlu ortamı oluşturmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu araçlarla hem temizlik çalışmalarına ciddi katkı sağlanacağını hem de çevreye karşı olan hassasiyetlerini ortaya koyacaklarını söyledi. Beyoğlu, “Halkımıza yapılacak tüm hizmetleri önemsemekle beraber temizliğe özel bir önem veriyoruz. Bu araçlarımızla çevreye olan hassasiyetimizi en üst seviyede korurken, vatandaşlarımızın yaşamına dokunan parklar ve yolların estetiğini de muhafaza etmiş olacağız. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.