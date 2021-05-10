Bağlar sokakları bayrama hazırlanıyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi temizlik personelleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

AK Partili Bağlar Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçenin cadde ve sokaklarında kalabalık bir personel grubunun katılımı ile temizlik çalışması başlattı. Gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı olarak görevlendirilen Temizlik Müdürlüğü ekipleri, temizlik maddelerinin karışımından oluşan suyu püskürten araçlar eşliğinde yaşam alanlarını steril hale getiriyor. Ekipleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla çalışmalarına bayram süresince de devam edeceği belirtildi.