Bağlar sokaklarında tümsek ve çukurlar kaldırıldı, yeni karo taşları döşendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinde bulunan Hürriyet İlkokulu'na ulaşımı sağlayan ara sokakta yaşanan çökmenin ardında çocuklarının okula gidip gelmekte zorluklar yaşadığına dikkat çeken vatandaşların talebi üzerine çalışma başlatan Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya geçitlerini yeni karo taşlarıyla yenileyerek yıllardır çekilen çileye son verdi.

Minik öğrencilerin okul ulaşımı için kullandığı ve çökmeden dolayı gidiş gelişlerde sıkıntı oluşturan ara sokak Bağlar Belediyesi tarafından yenilendi. 5 Nisan Mahallesinde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler tarafından kullanılan ve aynı zamanda Öğretmenler Caddesi'nde Cuma ve Çarşamba günleri kurulan semt pazarlarına ev sahipliği yapan bölgede bulunan ara sokaklarda, bu sorunu yıllardır yaşadıklarını dile getirerek çözüm arayan vatandaşların talebi üzerine belediye tarafından kısa sürede gerçekleştirilen çalışmalarla güzel bir görüntü oluşturuldu. Çökmenin yaşandığı iki ara sokağı yenileyen ekipler, öğrencilerin yere düşerek yaralanmasına yol açan tümsek ve çukurları kaldırarak yeni karo taşları döşedi. Yapılan sokak sağlıklaştırılmasının ardında sokaklar görüntü kirliliğinden de kurtarılarak öğrencilerin ve vatandaşların yaya geçişleri için elverişli hale getirildi.

Öğrenci velileri ve çevrede yaşayan vatandaşlar yapılan hizmet nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve çalışmayı gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti. Bu bölgenin yıllardır bu halde olduğunu belirten vatandaşlar, ”Daha önce yapılan sokak düzenlemesi yıllardır yenilenmediği için çökmüştü. Çocuklar okula gidip gelmekte zorlanıyordu. Tümsek ve çukurlardan dolayı yaralanan çocuklar oluyordu. Talebimizi iletir iletmez Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu hemen harekete geçerek çalışma yapılmasını sağladı. Şimdi çocuklarımız daha güvenli şekilde okula gidecek. Bizim günlük yaşantımızı da kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı.