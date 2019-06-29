Bağlar Sosyal Yardımlaşma Vakfı yeni binasına taşındı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 4 katlı yeni binasına taşındı.

Bağlar halkına daha iyi hizmet vermek için yeni hizmet binasına taşınan Bağlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Türkiye'de örnek olacak fiziki yapısına kavuştu. Vatandaşların sağlıklı ve rahat bir ortamda hizmet almalarını sağlamak adına mücadele ettiklerini belirten Bağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fırat Batmaz, 380 bin nüfuslu Bağlar ilçesinde 44 personeli ile vatandaşa daha kaliteli ve erişilebilir bir hizmet sunmak gayesi ile yeni binalarına taşındıklarını söyledi. Batmaz, “Vatandaşlarımıza sağlıklı ve rahat bir ortamda hizmet vermek, vakfımızdan memnun ayrılmalarını sağlamak, çalışanların daha rahat bir ortamda verimlerini yükseltmek amacıyla yeni binamızı hizmete açmış bulunmaktayız. Binamız bin 600 metrekarelik kullanım alanı ile Türkiye'de örnek proje niteliğindedir. Hizmet binası içerisinde Aile Destek Merkezi ile çeşitli kurslar da verilmekte olup Türkiye'de örnek olacak fiziki yapıya sahiptir. Araçlar içinde park sorunu yaşanmaması adına park yeri yapılmıştır” dedi.

Günlük bin 300 aileye hizmet veriliyor

Vakıf bünyesinde günlük ortalama bin 300 yoksul aileye hizmet verdiklerini kaydeden Batmaz, “Yeni hizmet binamızda günde ortalama bin 300 fakir ve yoksul aileye hizmet veriyoruz. Bu ailelere nakdi yardım, engellilere engelli maaşı, asker maaşı, dul yetimlere maaş bağlamaktayız. Bunun yanı sıra yardıma muhtaç ailelere yardım yapıyoruz. Prosedüre uygun ne gerekiyorsa vakıf binamızda yapmaktayız. Bu kaliteli ve örnek olacak projede emeği geçen ve katkı sağlayan başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na, Bağlar Kaymakamız Barış Demirtaş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar da vakfın yeni binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.