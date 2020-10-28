Bağlar, yeni nefes alanlarıyla güzelleşiyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, bir buçuk yılda 50 bin metrekare yeşil alan çalışması gerçekleştirdi. Bağcılar Mahallesi 1198. sokakta 8 bin metrekarelik alanda inşa edilecek çok amaçlı parkta Diyarbakır'a özgü ağaçların yanı sıra yabani erik ağaçları da ekiliyor.

Bağlar Belediyesi, son bir buçuk yılda 50 bin metrekarelik alanı bulan yeşil alan çalışması gerçekleştirirken, bu projelerde iki önemli özelliği ön plana çıkardı. Çok amaçlı olarak inşa edilen parklara bir yenisini ekleyen Bağlar Belediyesi, 150 bine yaklaşan nüfusu ile bir çok il ve ilçeden daha büyük olan Türkiye'nin en büyük ilçesi Bağcılar Mahallesinde bu kez Şanlıurfa yolu üzerinde Çaykur Bölge Müdürlüğü arkasında bulunan 1198. sokak çevresinde 8 bin metrekarelik alanda park inşa etmeye başladı.

Parka Diyarbakır'a özgü olan çınar, meşe, sığla, kandil ve lale ağaçlarının yanı sıra yaban erik ağacı da ekilirken, çevrenin park ihtiyacını gideren parkın, dinlenme alanları ile beraber oksijen deposu olarak çevreye ayrı bir hava katması planlanıyor. Parkın bir buçuk ayda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

"Çevreci belediyecilik anlayışımız var"

Parkta devam eden çalışmaları inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bir süre yapılan çalışmaları izleyerek bilgiler aldı ve talimatlar verdi. Çalışmaları izleyen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Beyoğlu, yapılan tüm yeşil alan projelerinde bölgeye özgü ağaç türlerini ve meyve çeşitlerini esas aldıklarını söyledi. Bağlar'ın sağlıklı ve huzurlu bir geleceğe kavuşması için çaba harcadıklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Bir oksijen deposunu daha hayata geçiriyoruz. Kendi imkanlarımızla burada içinde 20'den fazla ağaç çeşidi bulunan, Diyarbakır'a özgü ağaç türleri ve meyve çeşitlerinin bulunduğu 8 bin metrekarelik parkımızı inşallah bir ay gibi kısa sürede tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sunacağız. Bir buçuk yılda 50 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Bu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yürütmüş olduğumuz çevreci belediyecilik anlayışımızın başarısıdır” dedi.