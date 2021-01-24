Bağlar'a 22 ayda 200 milyon liralık hizmet

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra ilk kez devraldığı 400 bin nüfuslu ilçede 22 ayda 200 milyon liralık projeleri hayata geçirerek gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği alanlarında değişime imza attı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede göreve geldikten sonra büyük bir değişime imza atarak şehrin geleceğine yön verecek önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Belediyenin kaynaklarını halkın hizmeti için kullanarak fark oluşturduklarını belirten Beyoğlu, “22 ayda 200 milyon lira değerinde hizmeti aziz hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. 129 kırsal yerleşim yerine bu kadar kısa zamanda 170 kilometre yeni yolun yanı sıra ilk kez tüm mahalle ve mezralarımıza menfez köprü, beton boru gibi hayati önem taşıyan hizmetleri kazandırmak bize nasip oldu” dedi.

İlçe merkezinde sıcak asfaltlama rekoru

İlçe merkezinde hayata geçirilen projeler ve pratik belediyecilik anlayışı ile vatandaşın yaşamını kolaylaştıran hizmetleri başardıklarının altını çizen Beyoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“endi üretimimiz olan asfalt ile 1 milyon metrekarelik alana tekabül eden 160 kilometre sıcak asfaltlama yaptık.20 bin metrekareye yaklaşan parke döşeme ve sokak düzenleme çalışması gerçekleştirdik. 30'a yakın okulun çevre düzenlemesi ve bakımını gerçekleştirerek kullanışlı hale getirdik. Çok amaçlı 4 park projesini kendi imkanlarımızla hayata geçirdik. Bölgemizde ilk olmak üzere 20 bin metrekarelik alanda organik tarım projesini milletimizin hizmetine sunup bölgemizin imaj projelerinden olan gül bahçesini kazandırdık. Aynı şekilde temelini atmış olduğumuz 30 bin metrekarelik çok amaçlı spor kompleksi projemiz devam ediyor.”

“Vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz”

Vatandaşların hizmet talebine anında cevap verebilen bir anlayışı ortaya koyduklarını anlatan Beyoğlu, “Vatandaşların rahatlıkla ulaşarak sorun ve taleplerini ilettiği, aynı ölçüde de çözüme ulaştığı bir anlayışı hakim kıldık. Bizden önce 40 olan temizlik aracı filomuz 90 araca ulaştı. Pandemi sürecinde vatandaşlarımıza 1.5 milyon ücretsiz maske dağıttık. 200 binin üzerinde vatandaşımıza temel gıda desteğinde bulunarak 10 bin vatandaşımıza giyim desteği sağladık. Devam eden ve bu yıl hayata geçireceğimiz projeler var. Bunlar vizyon projeler olacak. Yerinde dönüşüm modeliyle uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza tahsis ettiğiniz arsada yapılacak olan millet bahçesi projesinin ihale aşaması tamamlandı. Kütüphaneli park, kuş cenneti ve bağ evi gibi projelerimizi inşallah en kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız. Sloganımız, Bağlar'da huzur ve hizmet var. Bu şiarla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.