Bağlar'da 100'e yakın öğretmene bilişim ve kodlama eğitimi verildi

Diyarbakır'da Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 100'e yakın bilişim teknolojileri ve matematik öğretmenini Microsoft ile buluşturuyor.

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Şube Müdürü Hakan Çetinkaya ve Özel Büro Proje Ekibi Seda Coşkun Eliküçük ile Benan Torğul koordinesinde, Microsoft birlikteliğiyle Diyarbakır Öğretmen Evinde “Üretici Öğretmenler Programı” başladı. 100'e yakın öğretmenin faydalanabileceği program 25 Ekim'de sona erecek. Program, lise bilişim teknolojileri ve matematik öğretmenlerine yönelik; veri bilimi (yapay zeka), front-end web geliştirme, oyun geliştirme ve Microsoft teknolojileri atölyelerini içeriyor.

Programda konuşan Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, öğretmenliğin içinde üretkenlik olan, güzellik olan, geçmiş, gelecek olan bütün bunları içine alan kavram olduğunu söyledi. Pendik, “Başına hiçbir sıfatın gelmesine gerek olmayan bir meslek. Öğretmenlik, hepimizi şekillendiren, tüm mesleklerin anası olan ve bizlerin de buraya gelmesine vesile olan en büyük etkene sahip olan insanlar topluluğu ve faaliyet alanıdır. Bugün burada artık her şey dijitalleşiyor. Özelikle pandemi süreci hayatı tamamen dijitale yönlendirme mecburiyetinde kaldı. Geleceği de yapay zekalar, kodlamaların inşa edeceğini görüyoruz. Bu etkinlik büyük bir önem taşıyor, büyük bir değer veriyoruz. Böylesine güzel bir etkinliği planlayan ilçe milli eğitim müdürlüğümüze ve beraber çalıştıkları kodluyoruz ekibine huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut ise, Bağlar'ın 400 bin nüfusu olan, 100 bin öğrencisi, 4 bin öğretmeni olan bir ilçe olduğunu ifade etti. Bulut, “Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sadece akademik değil, aynı zamanda projeler bazında farklı bir noktada duruyoruz. Bugün de ilk kez üretici öğretmenler etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı proje ekibine de teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalarımız devam ediyor, devam edecektir” diye konuştu.

Şube Müdürü Hakan Çetinkaya ise Microsoft'tan kodluyoruz ekibi tarafından daha önce online olarak verilen bir eğitimi Türkiye'de ilk defa Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yüz yüze planladıklarını dile getirdi. Çetinkaya, “Şu anda bunun eğitimini gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimle birlikte üretici öğretmenler programını geliştirdik. İlçemizdeki matematik ve bilişim öğretmenlerini Microsoft ekibiyle birlikte eğime aldık” ifadelerindi kullandı.

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda görevli proje koordinatörü Seda Coşkun Eliküçük ise, “'Bağlar projeler ile büyüyor' ismini bir slogan belirleyip çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Bilişim ve matematik öğretmenlerimize yönelik olarak üretici öğretmenler programını ilk kez Diyarbakır'da gerçekleştiriyoruz. Daha önce online olan programları yüz yüze verilecektir. Yüz yüze eğitimlerimizde web geliştirme, yapay zeka, ileri düzey excel eğitimlerinin yanında oyun geliştirme eğitimlerini vereceğiz öğretmenlerimize. Bu eğitimlerimizde asıl hedeflediğimiz şu; öğretmenlerimizin gerçekleştirdiği projelere bilişim gücünü katarak öğrencilerimizin daha nitelikli projeleri ortaya çıkartmasını sağlamak” dedi.