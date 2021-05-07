Bağlar'da 8 pazar yeri cumartesi günü hizmet verecek

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesine göre 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacak semt pazarlarının vatandaşların hizmetinde olacağı alanları belirledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla vatandaşların mağdur olmaması için toplam 8 noktada olmak üzere ilçe genelinde pazar yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Zabıta, emniyet güçleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışarak vatandaşların sağlıklı ve huzurlu koşullarda alış-veriş yapması için önlem alarak denetimler gerçekleştirecek.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş ve çıkışlar engelleneceği kaydedildi. Her tezgah arasında en az 3 metre mesafe kuralı uygulanacağı belirtilen açıklamada, pazar esnafına ve vatandaşlara maske ve temizlik gibi kuralları da uygulanarak denetimler gerçekleştirileceği vurgulandı.

Bağlar'da açık olacak semt pazarlarının adresi şöyle:

"Barış Caddesi, Lezgin Avcı Caddesi, Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ninova Avm Civarı, Bağcılar Mahallesi Keyf-İ Diyar altı, Körhat Mahallesi, Kaynartepe Mahallesi, Bağcılar Mahallesi Yenihal bölgesi Avea Caddesi ve otogar karşısı Heskif Caddesi."