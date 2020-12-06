Bağlar'da 9 aylık asfaltlama maratonu tamamlandı

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, mart ayında başladığı asfaltlama çalışmalarını kış mevsimi gelmesi nedeniyle tamamladı.

Halk arasında Karacadağ bazaltı olarak bilinen siyah bazalt taşından asfalt üreten ilk belediye unvanını kazanan Bağlar Belediyesi, mart ayında başladığı asfaltlama sezonunda finali gerçekleştirdi. Aralarında Bağcılar, Selahaddin Eyyubi, Mevlana Halit, Fatih, 5 Nisan, Şeyh Şamil, Alipınar, Körhat gibi nüfus yoğunluğu fazla olan mahalleler ile büyük çaplı caddelerin de bulunduğu yerleşim geniş kapsamlı hizmetle tanıştırılarak ulaşım için kullanışlı hale getirildi. Asfaltlamanın yanı sıra parke taşı döşeme ve alt yapı çalışmaları da yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Yoğun geçen yılın son asfaltlama çalışması Mevlana Halit Mahallesinde gerçekleştirildi. Çalışmalar sonunda mahallenin yolları güzel ve estetik bir görüntü kazandı.

“İlçe tarihinin en büyük hizmet seferberliğini gerçekleştirdik”

9 ayda yaklaşık 150 bin ton asfaltlama yaparak 20 yıldan fazla zaman hizmet almaktan mahrum kalan yerleşim yerlerindeki ulaşım sorununu çözüme kavuşturduklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kış mevsimini atlattıktan sonra aynı tempo ve gayretle yola devam edeceklerini söyledi. Beyoğlu, “Tüm imkanlarımızı devreye sokarak personelimizin fedakarca çalışmalarıyla 9 ayda ciddi bir mesafe aldık. Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen ilçe tarihinin en büyük hizmet seferberliğini gerçekleştirdik diyebilirim. Hamdolsun vatandaşımıza hizmet götürmede başarılı olduk. Havaların soğuması nedeniyle asfaltlama yapamıyoruz. Allah'ın izniyle kış mevsiminden sonra aynı şevk ve heyecanla kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.