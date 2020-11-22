Bağlar'da caddeler yeni refüj çalışmalarıyla güzelleşiyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçenin gelişen yüzü olarak dikkat çeken Bağcılar Mahallesindeki yeni caddeleri refüj çalışmalarıyla güzelleştiriyor.

Yaz döneminde birçok cadde ve sokakta asfaltlama çalışması gerçekleştiren Bağlar Belediyesi, kış mevsiminin kapıya dayandığı bu günlerde bu kez bu bölgeleri refüj hizmetleriyle güzelleştirmeye başladı. Refüjlerin, önce altyapısı oluşturularak uygun toprak çeşidi monte ediliyor ,bu işlemlerin ardında da ağaç ve yeşillik oluşturma aşamasına geçiliyor. İlçenin yeni yüzü olan ve her geçen gün biraz daha gelişen Bağcılar Mahallesinde Bağlar Belediyesi tarafından ulaşıma yeni açılan caddelerdeki çalışmalar göz kamaştırarak modern bir şehir görünümü sunuyor. Bağcılar Mahallesi Araç Muayene İstasyonunun yer aldığı caddede 100 metrelik alanı kapsayan refüj oluşturma ve geliştirme çalışmaları Bağlar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından tamamlandı.

"Hizmetlerimizi yıl boyu sürdüreceğiz"

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeyi güncelleştirmek amacıyla belediyenin ilgili tüm birimlerinin yoğun bir gayret içerisinde olduğunu söyledi. Beyoğlu, “İlkbahar döneminde başladığımız asfaltlama çalışmalarına kış mevsimi nedeniyle zorunlu olarak ara verdik. Ancak ilçemizi güzelleştirmeye dönük çabalarımız devam ediyor. Her geçen gün gelişen ve modern yaşam alanlarına dönüşen ilçemizde refüj ve yeşil alan oluşturma çalışmaları yapıyoruz. Milletimizin huzur içerisinde yaşama imkanı bulacağı bir Bağlar meydana getirmek en büyük arzumuzdur” dedi.