Bağlar'da çöp konteynerleri dezenfekte edilerek boyanıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çöp konteynerleri belediye ekipleri tarafından hastalık riskine karşı dezenfekte edilerek boyanıyor.

AK Partili Bağlar Belediyesi, merkez ve kırsal bölgelerde aralıksız olarak sürdürdüğü çalışmalarla vatandaşları kötü koku ve hastalık riskine karşı korurken, yıpranan konteynerlerin oluşturduğu görüntü kirliliğini de ortadan kaldırıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini dezenfekte ederek yıkayan Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, konteynerler çevresinde oluşabilecek kötü koku ve olumsuz görüntüleri ortadan kaldırıyor. Korona virüs salgını nedeniyle hijyenin büyük önem kazandığı bu dönemde temiz, modern ve konforlu bir Bağlar hedefi için çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, merkez ve kırsalda toplam 140 yerleşim yerine yönelik olarak çöp konteynerlerini kapsamlı bir şekilde temizleyerek dezenfekte ediyor. Daha sonra yıpranan ve görüntüsü bozulan konteynerler boyanıyor.

''Çevre ve temizlik konusunda hassasız''

İhtiyacı olan yerleşim yerlerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla yeni çöp konteynerleri ulaştırılarak sorun çözülürken, mahalle muhtarları ve vatandaşlar taleplerini anında yerine getiren Başkan Beyoğlu ve emeği geçen temizlik ekiplerine teşekkür etti. Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu koşullarda yaşamasına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Beyoğlu, “Çevre ve temizlik konusu en fazla hassas olduğumuz hususların başında geliyor. Belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak halkımıza hak ettiği sağlıklı ve huzurlu yaşam imkanı sağlıyoruz. Bu yüzden çöp konteynerlerini düzenli olarak dezenfekte edip boyuyoruz, ihtiyacı olan yerleşim yerlerine de yenilerini veriyoruz” dedi.