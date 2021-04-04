Bağlar'da hizmet seferberliğine devam

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Kuruçeşme bölgesini Dörtyol'a bağlayan caddede 10 yıllık asfaltlama sorununa son verdi.

Bağlar Belediyesi, Sento Caddesi'ni Bağlar'ın iç bölümüne bağlayan Kuruçeşme-Küçük Gürsel Caddesi bölgesini 10 yıl sonra sıcak asfalt hizmeti ile tanıştırarak çevrede yaşayan vatandaşların ve esnafların yaşadığı ulaşım sorununa son verdi. 5 Nisan Mahalle Muhtarı Mehmet Karahan, yapılan hizmetin kendilerini sevindirdiğini belirterek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Şikayet konusu olan cadde yenilendi

Bağlar Belediyesi, bozularak kullanılamaz hale geldiği için özellikle yağışlı günlerde ve kış döneminde şikayet konusu olan Kuruçeşme-Küçük Gürsel Caddesi güzergahını asfaltlayarak yolu kullanışlı hale getirdi. Kuruçeşme'den Dörtyol bölgesine giden cadde baştan başa asfaltlanarak eski görüntüsünden arındırıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çevredeki esnaf ve vatandaşlarla görüşerek hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu.

Uzun yıllar yenilenmeyip asfaltlanmadığı için caddenin bakımsız hale geldiğini belirten 5 Nisan Mahalle Muhtarı Mehmet Karahan, “Burası özellikle esnafın yoğun olduğu hareketli bir yer. Bakımsız olduğu için arabalar geçmekte zorlanıyordu. Bağlar Belediyesi güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Sorunları nasıl anlatıyorsak takdir etmesini de bilmeliyiz. Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

500 metrelik alanı kapsayan asfaltlama çalışmasının ardında cadde ulaşıma açıldı.

2 yerde kaldırım yenileme, kırsala yeni yol çalışması

İlçe merkezi ve kırsal bölgelerde hizmet seferberliğine devam eden Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Selahaddin Eyyubi Mahallesi ile Gıda Toptancılar Sitesi çevresinde yıpranan kaldırımları yenileyerek yeni parke taşları döşedi.

Karacadağ bölgesinde yer alan Kırkoyun Mahallesi'ne bağlı Güven ve Tahtareş mezralarında vatandaşlar tarafından yeni yapıların inşa edildiği yerleşim yerlerine yeni yollar kazandırılarak ulaşım sorunu çözüldü.