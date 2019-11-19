Bağlar'da kadın ve çocuk merkezleri denetlendi

Bağlar Belediyesi'nin kadın meclis üyeleri, belediye bünyesinde faaliyet gösteren kadın ve çocuk merkezlerini denetleyerek burada görev yapan eğitmenler ve hizmet alan vatandaşlarla görüştü.

Bağlar Belediyesi'nin kadın meclis üyeleri, belediye bünyesinde birçok alanda hizmet veren kadın ve çocuk merkezlerini inceleyerek, burada görev yapan eğitmenler ve hizmet alan vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Belediye bünyesindeki Solin Çok Amaçlı Çocuk Aile Merkezi, Kardelen Kadın 1 Merkezi, Solin Çocuk Oyun Evi ve Yüzme Merkezi, Solin Çok Amaçlı Çocuk Aile Merkezi ve Kardelen Kadın 2 Merkezi'nde gerçekleşen görüşmelere katılan meclis üyeleri Güzel Kızoğlu ve Bahar Can, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alarak bu merkezlerin daha işlevsel hale gelmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun bilgisi dahilinde bu çalışmaları yaptıklarını belirten meclis üyesi Güzel Kızoğlu, merkezlerin durumu ve buralardaki hizmet seviyesinin yükseltilmesi için rapor hazırlayacaklarını kaydetti.

“Amacımız Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesini Sağlamaktır”

Kadın ve çocuk merkezlerinde yönetici, hoca ve kursiyerlerle görüştüklerini belirten Kızoğlu, “Yapılan eğitimler ve çalışmalar hakkında bilgi aldık. Yapılan ve yapılması gereken çalışmaları istişare ettik. İlerleyen süreçlerde belediye olarak nasıl hizmetler verilebileceği konusunda tespitlerde bulunduk. Vatandaşların taleplerini dinledik. Ortaya çok güzel ve ilgi çekici bilgiler çıktı. Şimdi bunları rapor haline getirerek belediye başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na sunacağız. Merkezlerimizde verimli ve başarılı çalışmalar gerçekleştirilerek geniş halk kitlelerine ulaşılıyor. Amacımız kadın ve çocuk merkezlerimizdeki kaliteyi ve hizmetlerin seviyesini yükseltmektir. Çünkü dezavantajlı kesimlerin bulunduğu Bağlar'da buna ihtiyaç var” dedi.