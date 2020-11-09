Bağlar'da kamulaştırma kararı alınan yapılara yıkım

Medine Bulvarı üzerinde yer alan yapıların yıkımı, belediyeye ait iş makinalarıyla gerçekleştirilerek bu alan imara uygun hale getirildi.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıldığını dile getirerek konuya duyduğu hassasiyet nedeniyle Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'na teşekkür etti. Beyoğlu, “Medine Bulvarı genişletme çalışmaları kapsamında imar yolunda kalan ve kamulaştırma kararı alınan yapıların yıkımı Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla devam ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Bağlar'ımızı modern bir yerleşim alanı haline getirmekte kararlıyız” dedi.

Başkan Beyoğlu, ilçe genelinde kaçak yapılaşma ile mücadelelerinin devam ettiğini de kaydetti.