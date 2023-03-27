Bağlar'da kırsal mahallelerde parke döşeme çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerine yönelik başlattığı parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Bağlar Belediyesi, şehir merkezinden sonra kırsal yerleşim yerlerinde de başlattığı parke taşı döşeme çalışmalarıyla vatandaşları devam ediyor. Karacadağ bölgesindeki Çiftlik Mahallesinde bulunan cami ve taziye evinin olduğu alan belediye tarafından parke taşlarıyla döşenerek göz kamaştıran bir görüntü kazandırıldı. 800 metrekarelik alandan oluşan bölge yapılan düzenleme ile ulaşım ve günlük yaşam için elverişli hale getirildi.

4 yıldır ilçe genelinde hizmet seferberliği yürüttüklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yapılan hizmetlerden hem halkın hem muhtarların memnun olmasını değerli bulduklarını söyledi.

Kırsalda yolu olmayan mahalle ve mezra bırakmadıklarını ifade eden Başkan Beyoğlu, “Bu anlamda verdiğimiz sözü yerine getirdik. Şimdi de imkanlar ve hazırladığımız planlama dahilinde parke taşı döşeme çalışmaları yürütüyoruz. Nezih ve kadim olan halkımız hizmetin en güzelini fazlasıyla hak ediyor. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Mahalle sakinleri ise, Başkan Beyoğlu ev ekiplere teşekkür ettiği kaydedildi.