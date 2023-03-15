Bağlar'da kırsal mahallelere parke taşı döşeme hizmeti devam ediyor

İlk etapta üç kırsal mahallenin ara ve bağlantı yolları parke taşlarıyla döşedi.

Bağlar Belediyesi, ilçeye bağlı 36 kırsal mahalle ve 92 mezraya yönelik yeni bir hizmet çalışmasını hayata geçirmeye başladı. İlk etapta Ağaçgeçidi Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekare, Batıkarakoç Mahallesi'nde 3 bin 200 metrekare ve Uzun Bahçe Mahallesi'nde bin 800 metrekare olmak üzere toplam 7 bin 500 metrekarelik parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, önümüzdeki günlerde iki kırsal mahallede daha parke taşı döşeme çalışmalarına başlayacaklarını ifade ederek hedeflerinin yılsonuna kadar 10 mahalleye bu hizmeti kazandırmak olduğu bilgisini paylaştı.

Şanlıurfa yolu üzerinde Mega Sanayi Sitesi güzergahında bulunan Topraktaş Mahallesi'nde ise, 1.5 kilometre uzunluk ve 20 metre genişliğinde yeni imar yolu açtı. Beyoğlu, tamamlanan yolda incelemelerde bulunarak bölgedeki esnafla görüştü. Yapılan hizmetin çok değerli olduğunu ifade eden esnaf, Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.