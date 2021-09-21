Bağlar'da kırsal yaşam alanlarına yeni yollar

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinde vatandaşlar tarafından inşa edilen yeni yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgelerin ulaşım sorunlarını çözmeye devam ediyor. Birçok yerde kullanılamaz hale gelen yollar yenilenirken, bazı bölgelere yeni yollar kazandırılarak ulaşım koşulları iyileştiriliyor.

AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, yeni yaşam alanları ve yeni yapıların hızla yükseldiği kırsal bölgelere yönelik alt yapı hizmetlerini vatandaşların yüksek memnuniyet duyduğu hız ve seviyeye ulaştırdı. Belediye yönetimini 2019 yerel seçimlerinin ardından devralan Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sıklıkla ziyaret ettiği bölgelerde yaşanan ulaşım sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm planlarını devreye sokarken, mahalle muhtarları ve vatandaşların kendisine rahatlıkla ulaşması için de Whatsap hattı oluşturmanın yanı sıra özel cep telefonu numarasını verdi. Bu yolla şimdiye kadar bölgedeki sorunların çok büyük bir bölümü çözülürken, çoğunluğu Karacadağ yöresinde olmak üzere günden güne sayısı artan yeni yapıların bulunduğu yerleşim yerlerine yeni yollar kazandırılıyor.

Yeşil Dallı Mahallesi'ne bağlı Köşk ve Buçuktepe Mahallesi'ne bağlı Aşağı Kırlangıç mezralarında yeni inşa edilen ev ve yapıların yer aldığı bölgelerin ulaşım sorunu çözülerek, inşası tamamlanan yollar ulaşıma açıldı.

”Hizmetlerden memnunuz, inşallah devamı gelir”

Yeşil Dallı Mahalle muhtarı Mehmet Salih Karadaş, belediyenin sorunların çözümüne duyarlılık gösterdiğini belirterek yapılan hizmetler için teşekkür etti ve diğer taleplerinin de kısa zamanda yerine getirileceğini kaydetti. Karadaş, ”Belediye başkanımızdan memnunuz.. Kendisine rahatlıkla ulaşarak sorunlarımızı anlatabiliyoruz. Kendisi de gerekli özeni gösteriyor. Yol ekiplerinin çalışmalarından da gayet memnunuz. Yapılmasını talep ettiğimiz diğer hizmetlerin de kısa zamanda yerine getirileceğine inanıyoruz” dedi.

”Bir çok hizmet yerine getirildi”

Buçuktepe Mahalle muhtarı Abdülkadir Kurtboğan, bugüne kadar mahalle merkezi ve mezralardaki bir çok hizmetin yerine getirildiğini ifade ederek bu durumdan duydukları memnuniyetin altını çizdi. Kurtboğan, ”Belediye Başkanımıza her zaman ulaşarak vatandaşlarımızın taleplerini iletiyoruz. Büyük bir gayret ortaya koyduğuna şahidim. Allah kendisinden ve bu hizmetleri yapan Fen İşleri Müdürlüğü yol ekiplerinden razı olsun. Bir çok hizmet yerine getirildi” ifadelerine yer verdi.

Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesinde bir çok bölgede yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.