Bağlar'da kız çocuklarının eğitime ilgisi artıyor

Bu yıl TYT-AYT kurslarına katılan 290 üniversite adayından 180'i kız öğrencilerden oluşuyor.

2021 yılı nüfus verilerine göre 400 bini aşan nüfusuyla Türkiye'de 36 ilden büyük olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde nüfus 201 bin 307 erkek ve 198 bin 712 kadından oluşuyor. İlçede belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde kız çocuklarının eğitime olan ilgisinde artış dikkat çekiyor. Üç yıl önce restore edilip modernize edilerek kütüphaneden çok amaçlı eğitim merkezine çevrilen eğitim merkezinde gerçekleştirilen faaliyetlere kız öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Bu yıl 290 öğrencinin katıldığı TYT-AYT kurslarına 180 kız ve 110 erkek öğrenci katılarak üniversite hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Kırtasiye ve eğitim seti ihtiyaçları da belediye tarafından karşılanan öğrenciler, zaman zaman yapılan sosyal etkinliklerle kaynaşma sağlayarak, haziran ayında yapılacak Yüksek Öğrenim Kurumları (YKS) sınavına huzurlu bir ortamda hazırlanıyor.

“Hamdolsun Bağlar artık güzelliklerle gündeme geliyor”

Genç nüfusun çok fazla olduğu, aynı zamanda ekonomik imkanı kısıtlı olan veya hiç olmayan birçok ailenin olduğu bir ilçede olduklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ”Dezavantajlı çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere bu projeyi hayata geçirdik. Üç yılda çok başarılı noktaya geldik. Ücretsiz özel kurslara gidemeyen yavrularımız buraya geliyor. Milletin kaynaklarını milletin evlatlarının hizmetine dönüştürerek taraflı tarafsız herkes tarafından takdir edilen modern bir eğitim merkezini gençlerimizin hizmetine sunduk. Kız çocuklarının daha fazla katılım göstermesi, azimli olmaları bizi ayrıca mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın çok önem verdiği eğitim seferberliğine katkıda bulunmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bağlar gibi geçmiş yıllarda hak etmediği olumsuzluklarla gündeme gelen kadirşinas ilçemize ve en güzel hizmeti hak eden halkımıza böyle bir imkan oluşturmak motivasyonumuzu artırıyor. Çocuklarımıza hak ettikleri değeri vermeye devam edeceğiz” dedi.