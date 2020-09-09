Bağlar'da korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde maske takmanın zorunlu olduğu açıklamasının ardından Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, ilçenin cadde ve sokaklarında vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

AK Partili Bağlar Belediyesi ilçe emniyeti ile eşgüdümlü ve koordineli çalışarak yeni tip korona virüs denetimlerini devam ediyor. Son bir haftada geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen denetim ve uygulamaların vatandaşlar üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkarması dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığının yeni genelgesinden sonra sabahın ilk ışıklarıyla sahaya çıkan ekipler Göçmenler, Nüket Coşkun, Sunay ve Sağlık Ocağı caddelerinde hem uyarılarda bulundu, hem de kurallara uymayanlara ceza yazdı. Maske kullanmanın zorunlu olduğunu ifade edilerek bu kurala uymayanlara ceza yazılırken, yasaklı olduğu halde kıraathane ve kafelerde oyun oynayanlara ceza kesildi. 90 zabıtanın yanı sıra emniyet personelinin de katıldığı denetimlerde birçok başlık altında uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Toplu taşıma araçlarına ‘ayakta yolcu almayın' uyarısı

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile bölgede titiz bir çalışma gerçekleştiren ekipler, yolcu taşıma araçlarını durdurarak yolcu sayısı, ayakta yolcu alınmaması ve maske gibi konularda denetimler gerçekleştirdi. Esnafa yönelik ruhsat ve vergi kaydı konularında denetimlerde bulunarak hem işlem yapan hem de kayıtlı olmaları konusunda teşvik eden ekipler, kaldırım işgallerine karşı da esnaf ve vatandaşları uyardı. Vatandaşları korona virüs kuralları hakkında bilinçlendirmek amacıyla Zabıta Müdürlüğüne bağlı araçlardan Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslarla uyarılar gerçekleştirildi.