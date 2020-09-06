Bağlar'da korona virüs denetimleri sürüyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, vaka sayılarının arttığı kentte korona virüs denetimlerini sürdürüyor.

Yeni tip korona virüs vakalarının kırmızı alarm verdiği şehirlerin başında gelen Dyarbakır'ın en büyük ilçesi Bağlar'da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından zabıtalardan oluşturulan 80 kişilik ekip, emniyet güçleri ve filyasyon ekipleriyle işbirliği halinde ilçe genelinde sahaya çıkarak tüm yaşam alanlarını didik didik denetledi, hem uyarılarda bulundu hem de salgınla ilgili bilgilendirme gerçekleştirdi. Vatandaşlara yönelik sosyal mesafe, temizlik ve maske uyarısında bulunan ekipler, gezici araçlardan anonslar yaparak kurallara dikkat çekti. Toplu taşıma araçlarını durdurarak sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyaran ekipler, kıraathane, kafe, market, pastane, lokanta, otel ve düğün salonları gibi toplu yaşam alanlarını denetleyerek kurallar hakkında bilgiler aktardı.

Emniyet ve sağlık ekipleriyle tam bir uyum ve işbirliği içerisinde hareket ederek halkın sağlığı için hayati önem taşıyan çalışmaya imza attıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tüm ekiplere teşekkür etti. Denetimler için özel pandemi ekipleri oluşturduklarını ve bu ekiplerin aralıksız olarak çalışmaya devam edeceğini anlatan Beyoğlu, hafta sonunu esnaf ve vatandaşları ziyaret edip pandemi uyarıları gerçekleştirerek geçirdi. Hafta sonunu sahada bu iş için mesai harcayarak geçiren Beyoğlu, “Bu meseleye memleketin ortak meselesi olarak bakıyoruz. Kurumlardan vatandaşlara kadar hepimiz teyakkuz halinde olmak zorundayız. Emniyet teşkilatımıza, sağlık müdürlüğü ekiplerimize, belediyemizin zabıta personeline teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin güçlü bir irade ortaya koymasıyla bunun üstesinden geleceğiz inşallah” dedi.

Başkan Beyoğlu, ayrıca ziyaret ettiği 5 Nisan Mahallesinde eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte bazı ailelerin evlerine misafir olarak esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.