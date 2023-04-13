Bağlar'da metruk binalar yıkılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, riskli alan ilan edilen Bağlar'daki 90 metruk yapının yıkımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıları yıkmak için çalışma başlattı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Muradiye 23, Fatih 17, Alipınar 2, Şeyh Şamil 3, 5 Nisan 4, Yunus Emre 8, Körhat 8, Kaynartepe'te 25 olmak üzere toplam 90 metruk yapının yıkımı için ihale sürecini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk yıkıma Kaynartepe mahallesi 281. Sokakta bulunan yapıda başladı. Metruk yapıların ara sokakta bulunması nedeniyle ilk etapta balyozla yapılan çalışmaların daha sonra iş makineleriyle devam edeceği belirtildi.

Yapılardan çıkan molozlar, Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Depolama Sahasına taşınarak bertaraf edilecek. Büyükşehir Belediyesi, metruk yapıların yıkım çalışmalarını 190 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyor.