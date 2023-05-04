İhlas Haber Ajansı

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Bağlar'da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, riskli alan ilan edilen Bağlar ilçesinde 90 metruk yapının yıkımına devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıları yıkıyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ekipleri, ilk yıkıma başladığı Kaynartepe mahallesi 281. sokakta çalışmaları tamamladı. Şu ana kadar 16 yapının yıkımını tamamlayarak hafriyatlarını kaldıran ekipler, Kaynartepe mahallesi 201, 202,246, 252 ve 290. sokakta yıkım çalışmalarını sürdürüyor.


Yapılardan çıkan molozlar, Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Depolama Sahası'na taşınarak bertaraf ediliyor. 190 günde bitirilmesi planlanan çalışmaların ardından Muradiye'de 23, Fatih'te 17, Alipınar'da 2, Şeyh Şamil'de 3, 5 Nisan'da 4, Yunus Emre'de 8, Körhat'ta 8, Kaynartepe ise 25 olmak üzere toplam 90 metruk yapı yıkılacak.

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